Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала "Ох, уж эти детки!"

Американская модель Белла Хадид с новой прической сравнила себя с персонажем мультсериала – рыжеволосым ребенком из проекта "Ох, уж эти детки!".

Американская модель Белла Хадид разместила в Instagram фото с рыжими взъерошенными волосами и изображение персонажа Чаки Финстера, героя мультфильма "Ох, уж эти детки!".

"Привет, Чаки!" – написала она.

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"Ох, уж эти детки!" (Rugrats) – мультипликационный сериал студии Klasky Csupo. Он выходил на американском подростковом телеканале Nickelodeon с 1990 по 2004 годы.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она имеет нидерландское и палестинское происхождение. Родители модели – нидерландская телеведущая и бывшая модель Иоланда ван ден Херик и американский мультимиллионер палестинского происхождения Мохамед Хадид.

Белла Хадид стала знаменита после того, как подписала контракт с IMG Models в 2014 году