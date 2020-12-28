"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег

Американская модель Белла Хадид показала свою реакцию на выпавший снег.

Хадид: Я делаю вдох, закрываю глаза для этого Фото: bellahadid / Instagram

Американская модель Белла Хадид разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена слизывающей снег.

"Я буду хорошей для этого. Я делаю вдох, закрываю глаза для этого", – написала она.

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"Белла, только не желтый снег!" – предупредила модель подписчица dayana.dav.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она имеет нидерландское и палестинское происхождение. Родители модели – нидерландская телеведущая и бывшая модель Иоланда ван ден Херик и американский мультимиллионер палестинского происхождения Мохамед Хадид.

Белла Хадид стала знаменита после того, как подписала контракт с IMG Models в 2014 году.