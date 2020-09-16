"Сладкий ангел". Хадид отправилась на конюшню

Американская модель Белла Хадид сняла на фото и видео свое посещение конюшни.

Хадид: Мы действительно просто отдыхаем весь день Фото: bellahadid / Instagram

Американская модель Белла Хадид разместила в Instagram подборку фото и видео, снятых на конюшне. Модель показала, как проводит время с лошадьми.

Хадид лежит на лужайке, сидит верхом на лошади и заплетает косичку в гриве.

"Мы действительно просто отдыхаем весь день", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram we really just chill all day Публикация от Bella * (@bellahadid) 15 Сен 2020 в 4:45 PDT

"Сладкий ангел", – написала подписчица slaygigih.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она имеет нидерландское и палестинское происхождение. Родители модели – нидерландская телеведущая и бывшая модель Иоланда ван ден Херик и американский мультимиллионер палестинского происхождения Мохамед Хадид.

Белла Хадид стала знаменита после того, как подписала контракт с IMG Models в 2014 году.