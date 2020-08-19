Белла Хадид позировала топлес среди цветущих деревьев. Фото

Американская модель Белла Хадид засветила голую грудь на снимках для журнала I-D.

Американская модель Белла Хадид разместила в Instagram подборку снимков, сделанных для журнала I-D весной во время начала карантина в связи с пандемией коронавируса.

"Когда мы с Мертом Аласом сделали удаленную съемку для I-D с фермы в начале блокировки", – написала она.

Мерт Алас – турецкий фотограф.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она имеет нидерландское и палестинское происхождение. Родители модели – нидерландская телеведущая и бывшая модель Иоланда ван ден Херик и американский мультимиллионер палестинского происхождения Мохамед Хадид.

Белла Хадид стала знаменита после того, как подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.