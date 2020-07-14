"На небесах оттого, что можно было работать в воде". Хадид снялась под водой

Американская модель Белла Хадид поделилась фотосессией в купальниках.

Хадид отметила, что съемка проходила до пандемии коронавируса, почти год назад Фото: bellahadid / Instagram

Американская модель Белла Хадид разместила в Instagram подборку снимков, сделанных для рекламной кампании купальников бренда Calvin Klein.

"На небесах оттого, что можно было работать в воде", – написала она.

С Хадид работали фотограф Шарлотт Вейлис и стилист Клэр Брин.

"Я люблю эту команду так сильно, что это больно. Благодарна", – призналась модель.

Хадид также показала бэкстейдж-кадры этой съемки.

Она отметила, что снимали до пандемии коронавируса, почти год назад.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она имеет нидерландское и палестинское происхождение. Родители модели – нидерландская телеведущая и бывшая модель Иоланда ван ден Херик и американский мультимиллионер палестинского происхождения Мохамед Хадид.

Белла Хадид стала знаменита после того, как подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.