Белла Хадид позировала в купальнике с бюстгальтером, не покрывающим грудь, и стрингах

Американская модель Белла Хадид поделилась фотосессией в коричневом купальнике.

Американская модель Белла Хадид разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала в купальнике, верхняя часть которого не закрыла полностью грудь модели, обнажив нижнюю ее часть.

"29 мая 2020 года. 92 день поиска души в этих деревьях", – написала она.

На одном из снимков Хадид запечатлена стоя повернутой спиной к объективу, демонстрируя голые ягодицы в стрингах.

Подписчики прокомментировали публикацию.

"Пожалуйста, выходи за меня замуж", – написал senoemirisa.

"Я плачу. Ты столь совершенна!" – заявила 16february1990.

Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она имеет нидерландское и палестинское происхождение. Родители модели – нидерландская телеведущая и бывшая модель Иоланда ван ден Херик и американский мультимиллионер палестинского происхождения Мохамед Хадид.

Белла Хадид стала знаменита, после того как подписала контракт с IMG Models в 2014 году.