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16 июня, 2020
 
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Дуа Липа отмечает первую годовщину отношений с братом моделей Хадид

Британская певица Дуа Липа поделилась с 47-миллионной аудиторией романтическими снимками, на которых запечатлена со своим бойфрендом, Анваром Хадидом – родным братом моделей Беллы и Джиджи Хадид.

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Липа и Хадид впервые появились вместе на публике летом прошлого года
Липа и Хадид впервые появились вместе на публике летом прошлого года
Фото: ЕРА

Британская певица Дуа Липа на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых позирует со своим бойфрендом, моделью Анваром Хадидом. Публикацию певица посвятила годовщине романтических отношений между ними. 

"Нет ничего слаще, чем 365 дней в твоих объятиях", – подписала она фотографии.

Дуа Липа – британская певица косовского происхождения. Она начала карьеру в возрасте 14 лет, размещая на YouTube кавер-версии песен Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо. Липа – обладательница премий EBBA Public Choice Award и Grammy Awards.

На страницу певицы в Instagram подписано более 47 млн. человек. 

Анвар Хадид – младший брат американских моделей Беллы и Джиджи Хадид.

Об отношениях пары американские СМИ написали около года назад, после того, как Липа и Хадид вместе появились на фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-парке.

Теги: Джиджи Хадид, Белла Хадид, певица, Дуа Липа, Анвар Хадид
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