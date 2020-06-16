Дуа Липа отмечает первую годовщину отношений с братом моделей Хадид

Британская певица Дуа Липа поделилась с 47-миллионной аудиторией романтическими снимками, на которых запечатлена со своим бойфрендом, Анваром Хадидом – родным братом моделей Беллы и Джиджи Хадид.

Липа и Хадид впервые появились вместе на публике летом прошлого года Фото: ЕРА

Британская певица Дуа Липа на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых позирует со своим бойфрендом, моделью Анваром Хадидом. Публикацию певица посвятила годовщине романтических отношений между ними.

"Нет ничего слаще, чем 365 дней в твоих объятиях", – подписала она фотографии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram nothing sweeter than 365 days joint at the hip with you Публикация от DUA LIPA (@dualipa) 14 Июн 2020 в 7:43 PDT

Дуа Липа – британская певица косовского происхождения. Она начала карьеру в возрасте 14 лет, размещая на YouTube кавер-версии песен Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо. Липа – обладательница премий EBBA Public Choice Award и Grammy Awards.

На страницу певицы в Instagram подписано более 47 млн. человек.

Анвар Хадид – младший брат американских моделей Беллы и Джиджи Хадид.

Об отношениях пары американские СМИ написали около года назад, после того, как Липа и Хадид вместе появились на фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-парке.