Дуа Липа отмечает первую годовщину отношений с братом моделей Хадид

Британская певица Дуа Липа на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых позирует со своим бойфрендом, моделью Анваром Хадидом. Публикацию певица посвятила годовщине романтических отношений между ними.
"Нет ничего слаще, чем 365 дней в твоих объятиях", – подписала она фотографии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дуа Липа – британская певица косовского происхождения. Она начала карьеру в возрасте 14 лет, размещая на YouTube кавер-версии песен Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо. Липа – обладательница премий EBBA Public Choice Award и Grammy Awards.
На страницу певицы в Instagram подписано более 47 млн. человек.
Анвар Хадид – младший брат американских моделей Беллы и Джиджи Хадид.
Об отношениях пары американские СМИ написали около года назад, после того, как Липа и Хадид вместе появились на фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-парке.