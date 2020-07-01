Белла Хадид показала голую грудь под прозрачной тканью. Фото

Американская модель Белла Хадид разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала в белом полупрозрачном мини-платье, под которым видна грудь.
"Дитя цветов!" – написала она.
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"Настоящая кукла", – прокомментировала снимки модель Эмили Ратаковски.
Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она имеет нидерландское и палестинское происхождение. Родители модели – нидерландская телеведущая и бывшая модель Иоланда ван ден Херик и американский мультимиллионер палестинского происхождения Мохамед Хадид.
Белла Хадид стала знаменита, после того как подписала контракт с IMG Models в 2014 году.