Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2020
 
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Белла Хадид показала голую грудь под прозрачной тканью. Фото

Американская модель Белла Хадид позировала в полупрозрачном платье.

Хадид: Дитя цветов!
Хадид: Дитя цветов!
Фото: bellahadid / Instagram

Американская модель Белла Хадид разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала в белом полупрозрачном мини-платье, под которым видна грудь.

"Дитя цветов!" – написала она.

"Настоящая кукла", – прокомментировала снимки модель Эмили Ратаковски.

Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она имеет нидерландское и палестинское происхождение. Родители модели – нидерландская телеведущая и бывшая модель Иоланда ван ден Херик и американский мультимиллионер палестинского происхождения Мохамед Хадид.

Белла Хадид стала знаменита, после того как подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

Теги: Эмили Ратаковски, Белла Хадид, модель, грудь
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