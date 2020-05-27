"Самая красивая модель". Белла Хадид снялась для французского Vogue

Американская модель Белла Хадид разместила в Instagram фото обложки майского номера французского Vogue со своим снимком. Модель позировала в белом платье и массивных украшениях из желтого металла.
"Вау... Мерси!" – написал она.
Хадид поблагодарила главного редактора издания Эммануэль Альт и дуэт фотографов Inez & Vinoodh.
"Трудно объяснить, что это за мечта – работать с вами каждый раз", – отметила модель.
Подписчики Хадид прокомментировали пост.
"Богиня", – написала modelgodess.
"Икона", – добавил erosmua.
"Самая красивая модель", – заявила iamanassandtittylover21.
Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она имеет нидерландское и палестинское происхождение. Родители модели – нидерландская телеведущая и бывшая модель Иоланда ван ден Херик и американский мультимиллионер палестинского происхождения Мохамед Хадид.
Белла Хадид стала знаменита, после того как подписала контракт с IMG Models в 2014 году.