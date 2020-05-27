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27 мая, 2020
 
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"Самая красивая модель". Белла Хадид снялась для французского Vogue

Американская модель Белла Хадид позировала для французского Vogue в белом платье.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хадид: Вау... Мерси!
Хадид: Вау... Мерси!
Фото: bellahadid / Instagram

Американская модель Белла Хадид разместила в Instagram фото обложки майского номера французского Vogue со своим снимком. Модель позировала в белом платье и массивных украшениях из желтого металла.

"Вау... Мерси!" – написал она.

Хадид поблагодарила главного редактора издания Эммануэль Альт и дуэт фотографов Inez & Vinoodh.

"Трудно объяснить, что это за мечта – работать с вами каждый раз", – отметила модель.

Подписчики Хадид прокомментировали пост.

"Богиня", – написала modelgodess.

"Икона", – добавил erosmua.

"Самая красивая модель", – заявила iamanassandtittylover21.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она имеет нидерландское и палестинское происхождение. Родители модели – нидерландская телеведущая и бывшая модель Иоланда ван ден Херик и американский мультимиллионер палестинского происхождения Мохамед Хадид.

Белла Хадид стала знаменита, после того как подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

Теги: Vogue, мода и красота, Белла Хадид, модель, фото
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