"Ангел". Белла Хадид выставила полуголую грудь под солнце

Американская модель Белла Хадид обнародовала снимки в купальнике с "маленьким" бюстгальтером.

Американская модель Белла Хадид разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в купальнике, принимающей солнечные ванны. Бюстгальтер на снимке прикрывает только грудь посредине, обнажая ее нижнюю часть.

Подписчики Хадид написали ей множество хвалебных отзывов: "Детка", "Богиня", "Королева", "Ангел".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella * (@bellahadid) 21 Май 2020 в 2:57 PDT

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она имеет нидерландское и палестинское происхождение. Родители модели – нидерландская телеведущая и бывшая модель Иоланда ван ден Херик и американский мультимиллионер палестинского происхождения Мохамед Хадид.

Белла Хадид стала знаменита, после того как подписала контракт с IMG Models в 2014 году.