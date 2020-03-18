Хадид снялась в черной повязке на груди

Американская модель Белла Хадид на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена в черной виниловой повязке на груди.
Фотосессия была сделана для апрельского номера корейского издания Vogue.
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Hi everyone , my @voguekorea story by @luigiandiango is out ... *
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Авторы снимков – творческий дуэт фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенци.
Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году. У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.