Хадид снялась в черной повязке на груди

Американская модель Белла Хадид показала снимки для корейского журнала Vogue.

Американская модель Белла Хадид на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена в черной виниловой повязке на груди.

Фотосессия была сделана для апрельского номера корейского издания Vogue.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Bella * (@bellahadid) 17 Мар 2020 в 12:00 PDT

Несколько снимков из той же фотосессии Хадид показала в видеоролике.

Авторы снимков – творческий дуэт фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенци.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году. У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.