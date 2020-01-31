Белла Хадид снялась в купальнике для Missoni

Американская модель Белла Хадид позировала в бикини для рекламной кампании бренда Missoni.

Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram снимками для итальянского бренда Missoni. На одном из фото она запечатлена спиной к камере, демонстрируя полуголые ягодицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram MISSONI @mertalas Публикация от Bella * (@bellahadid) 30 Янв 2020 в 8:52 PST

Автор фото – Меерт Алас.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.