Белла Хадид снялась в купальнике для Missoni

Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram снимками для итальянского бренда Missoni. На одном из фото она запечатлена спиной к камере, демонстрируя полуголые ягодицы.
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Missoni SS2020 by @mertalas @macpiggott @vanessareidofficial @missbrunello *
Автор фото – Меерт Алас.
Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.
У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.