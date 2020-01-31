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31 января, 2020
 
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Белла Хадид снялась в купальнике для Missoni

Американская модель Белла Хадид позировала в бикини для рекламной кампании бренда Missoni.

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Хадид показала полуголое тело
Хадид показала полуголое тело
Фото: bellahadid / Instagram

Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram снимками для итальянского бренда Missoni. На одном из фото она запечатлена спиной к камере, демонстрируя полуголые ягодицы.

Автор фото – Меерт Алас.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.

Теги: мода и красота, Белла Хадид
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