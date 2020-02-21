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21 февраля, 2020
 
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Хадид без бюстгальтера вышла на подиум на показе Max Mara

Американская модель Белла Хадид продемонстрировала одежду из новой коллекции бренда Max Mara.

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Белла Хадид: Max Mara рано этим утром. Я так люблю это шоу, каждый раз
Белла Хадид: Max Mara рано этим утром. Я так люблю это шоу, каждый раз
Фото: bellahadid / Instagram

Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram подборкой роликов, снятых во время показа новой коллекции итальянского бренда Max Mara.

"Max Mara рано этим утром. Я так люблю это шоу, каждый раз", – написала она 20 февраля.

Хадид предстала без бюстгальтера в черной прозрачной блузе с карманами из плотной ткани на груди.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.

Теги: мода и красота, Белла Хадид, грудь, бюстгальтер, Max Mara
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