Хадид без бюстгальтера вышла на подиум на показе Max Mara

Американская модель Белла Хадид продемонстрировала одежду из новой коллекции бренда Max Mara.

Белла Хадид: Max Mara рано этим утром. Я так люблю это шоу, каждый раз Фото: bellahadid / Instagram

Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram подборкой роликов, снятых во время показа новой коллекции итальянского бренда Max Mara.

"Max Mara рано этим утром. Я так люблю это шоу, каждый раз", – написала она 20 февраля.

Хадид предстала без бюстгальтера в черной прозрачной блузе с карманами из плотной ткани на груди.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.