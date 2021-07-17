В Каннах прошел гала-вечер amfAR. Самые яркие образы
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Белла Торн и Бенджамин Маскол
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
На вилле Эйленрок под Каннами вечером 16 июля прошел благотворительный ужин amfAR в рамках Каннского кинофестиваля, сообщает Vogue
. Ведущей 27-го ежегодного гала-вечера и благотворительного аукциона стала актриса Шэрон Стоун, хедлайнером – певица Алиша Киз, а почетным гостем – режиссер Спайк Ли. Для громкого мероприятия звезды выбрали эффектные образы, фото которых опубликовало агентство EPA
.