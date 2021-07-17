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В Каннах прошел гала-вечер amfAR. Самые яркие образы

Сегодня 17.32
На вилле Эйленрок под Каннами вечером 16 июля прошел благотворительный ужин amfAR в рамках Каннского кинофестиваля, сообщает Vogue. Ведущей 27-го ежегодного гала-вечера и благотворительного аукциона стала актриса Шэрон Стоун, хедлайнером – певица Алиша Киз, а почетным гостем – режиссер Спайк Ли. Для громкого мероприятия звезды выбрали эффектные образы, фото которых опубликовало агентство EPA.
Теги: Каннский кинофестиваль, мода, Канны
 

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