В Москве запустили в небо флаг Украины. Видео

Флаг подняли в небо недалеко от Кремля.
Кто и когда именно это сделал, неизвестно, но "Цензор.НЕТ" пишет, что это произошло сегодня.
В Украине сегодня празднуют День государственного флага. 23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. Спустя 13 лет, в 2004 году, тогдашний президент Украины Леонид Кучма издал указ, которым учредил День флага 23 августа.
24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости.