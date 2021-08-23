У посольства РФ в Киеве установили 150 флагов Украины – в память о погибших на Донбассе украинцах. Фоторепортаж
23 августа, в День флага Украины, в Киеве прошла акция протеста, участники которой установили напротив здания посольства РФ 150 флагов Украины, сообщает Общественное
. Цель акции – напомнить о погибших на Донбассе, каждый из флагов символизирует 100 погибших в результате российской агрессии. Кроме того, напротив посольства остается установленный департаментом контрразведки СБУ билборд
со словами: "Крым – это Украина".