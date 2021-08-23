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У посольства РФ в Киеве установили 150 флагов Украины – в память о погибших на Донбассе украинцах. Фоторепортаж

Сегодня 14.24
23 августа, в День флага Украины, в Киеве прошла акция протеста, участники которой установили напротив здания посольства РФ 150 флагов Украины, сообщает Общественное. Цель акции – напомнить о погибших на Донбассе, каждый из флагов символизирует 100 погибших в результате российской агрессии. Кроме того, напротив посольства остается установленный департаментом контрразведки СБУ билборд со словами: "Крым – это Украина".
Теги: Россия, СБУ, Крым, Украина, посольство, День флага, акции, погибшие, война на
 

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