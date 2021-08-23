ГОРДОН
 
 
События

В Киеве дрон поднял в небо рекордный флаг Украины. Фоторепортаж

Сегодня 16.44
23 августа в День национального флага Украины возле Арки дружбы народов в Киеве с помощью дрона в небо подняли украинский флаг площадью 309 м². Об этом в Facebook проинформировали организаторы мероприятия, они также опубликовали фотографии с места событий. "Рекорд Украины зафиксировано", – говорится в сообщении. Национальный реестр рекордов Украины анонсировал установку рекорда на Софийской площади столицы.
Теги: Киев, флаг, рекорд, беспилотники
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
"Царство шакалов длится до тех пор, пока не проснутся львы". Полный текст выступления Джемилева на саммите Крымской платформы
"Царство шакалов длится до тех пор, пока не проснутся львы". Полный текст выступления Джемилева на саммите Крымской платформы
Мама Кузьмы Скрябина: Я не могу спокойно наблюдать, как грабят самых близких людей Андрея
Мама Кузьмы Скрябина: Я не могу спокойно наблюдать, как грабят самых близких людей Андрея G
Елена ПОСКАННАЯ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS