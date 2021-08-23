В Киеве дрон поднял в небо рекордный флаг Украины. Фоторепортаж
Фото: Dronarium Україна / Facebook
Фото: Dronarium Україна / Facebook
Фото: Dronarium Україна / Facebook
Фото: Dronarium Україна / Facebook
Фото: Dronarium Україна / Facebook
Фото: Dronarium Україна / Facebook
23 августа в День национального флага Украины возле Арки дружбы народов в Киеве с помощью дрона в небо подняли украинский флаг площадью 309 м². Об этом в Facebook проинформировали
организаторы мероприятия, они также опубликовали фотографии с места событий. "Рекорд Украины зафиксировано", – говорится в сообщении. Национальный реестр рекордов Украины анонсировал
установку рекорда на Софийской площади столицы.