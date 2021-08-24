ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Мы будем стоять рядом". Байден, Штайнмайер и другие лидеры стран поздравили Украину с 30-летием независимости

Связи между США и Украиной крепки как никогда, отметил Байден
Связи между США и Украиной крепки как никогда, отметил Байден 
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский получил поздравления от лидеров США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов, Египта, Саудовской Аравии и других стран по случаю 30-летия независимости Украины. Об этом сообщил Офис главы государства 24 августа.

Глава Белого дома Джо Байден отметил в письме, что "сегодня мы видим новое поколение украинцев, которые делают все возможное, чтобы защитить свободу" – от "решительных воинов", которые обороняют страну от агрессии РФ, до реформаторов во власти и гражданском обществе, борющихся с коррупцией.

Байден заверил в нерушимой поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы будем продолжать помогать и поддерживать Украину в ее усилиях в отношении евроатлантических стремлений. Мы будем стоять рядом с Украиной, когда она будет воплощать реформы, способствующие искоренению коррупции, укреплению верховенства права, экономическому росту, и будем работать вместе, чтобы защищать права человека и демократию во всем регионе", – подчеркнул американский президент, добавив, что связи между США и Украиной "крепки как никогда".

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в письме заявил, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Берлина в преодолении вызовов, с которыми сталкивается.

"Германия солидарно помогает Украине в сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности и на многих уровнях выступает за то, чтобы положить конец страданиям украинцев, проживающих на востоке", – написал Штайнмайер.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в приветственном письме напомнил, что его страна была одной из первых, признавших независимость Украины.

Королева Великобритании Елизавета II в своем поздравлении выразила надежду, что "после сложного года мы сможем преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения" чтобы "стремиться к лучшему будущему".

Украину со знаменательным юбилеем поздравили также премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, король Швеции Карл XVI Густав, король Нидерландов Виллем-Александр, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, король Марокко Мохаммед VI, президент Кении Ухуру Кениатта, президент Ливана Мишель Аун, президент Бенина Патрис Талон, капитаны-регенты Сан-Марино Джанкарло Вентурини и Марко Николини, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и наследный принц, вице-премьер-министр, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-летие независимости. Страну поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравления поступили от представителей Евросоюза и входящих в него стран, а также Грузии, Северной Македонии и других государств.

Украину также поздравил называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, он пожелал народу Украины "мира, успехов и процветания".

Россия и Украина не поздравляют друг друга с момента начала российской агрессии на Донбассе. "Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам... не осуществляется сейчас, к сожалению", – цитировал пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова "Интерфакс" в 2020 году.

Поздравления опубликовали украинские звездыполярники на станции "Академик Вернадский" – "в самой отдаленной точке Земли, где установлен государственный флаг Украины".

Зеленский произнес приветственную речь. На Майдане Незалежности состоялся парад по случаю 30-й годовщины независимости Украины – пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику, парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет "Мрія"Проехала военная техника. В параде, кроме украинских военных, приняли участие представители армий стран-партнеров.

Теги: США, Германия, Украина, Израиль, Ливан, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Джо Байден, Австрия, Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ, королева Елизавета II, День Независимости, Марокко, независимость, Владимир Зеленский, юбилей, Бенин, поздравление, Офис президента Украины, Сан-Марино, Мишель Аун, Нафтали Беннет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поражены силой его пения". Концерт Андреа Бочелли на День Независимости в Киеве. Фоторепортаж
"Поражены силой его пения". Концерт Андреа Бочелли на День Независимости в Киеве. Фоторепортаж
"Секси-мама", "Божечки, какие вы милые". Жена футболиста Зинченко показала фото с трехнедельной дочкой
"Секси-мама", "Божечки, какие вы милые". Жена футболиста Зинченко показала фото с трехнедельной дочкой
"Просто чуть устала". Настя Каменских разревелась после концерта в Харькове
"Просто чуть устала". Настя Каменских разревелась после концерта в Харькове
Как приготовить тонкий лаваш без дрожжей дома. Легкий рецепт
Как приготовить тонкий лаваш без дрожжей дома. Легкий рецепт
10 аппетитных салатов с консервированным тунцом
10 аппетитных салатов с консервированным тунцом
"На фото Мудрость, Будущее и Вечность". Верка Сердючка с мамой поздравили Украину с Днем Независимости
"На фото Мудрость, Будущее и Вечность". Верка Сердючка с мамой поздравили Украину с Днем Независимости
Владу Яме понадобилась помощь медиков после ужина в ресторане
Владу Яме понадобилась помощь медиков после ужина в ресторане
"Анастасию выдает смех", "Гасятся уже неделю". Волочкова выложила в сеть домашнее видео, которое "лучше не выставлять"
"Анастасию выдает смех", "Гасятся уже неделю". Волочкова выложила в сеть домашнее видео, которое "лучше не выставлять"
Ани Лорак с открытыми плечами и Светлана Лобода с оголенной талией поздравили Украину с Днем Независимости
Ани Лорак с открытыми плечами и Светлана Лобода с оголенной талией поздравили Украину с Днем Независимости
"Мы семья военных". Нардеп Верещук рассказала, как они с мужем-полковником распределяют домашние обязанности
"Мы семья военных". Нардеп Верещук рассказала, как они с мужем-полковником распределяют домашние обязанности
24 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
24 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Я счастлива, что маэстро выбрал именно меня". Бочелли на концерте ко Дню Независимости исполнит с Джамалой молитву The Prayer
"Я счастлива, что маэстро выбрал именно меня". Бочелли на концерте ко Дню Независимости исполнит с Джамалой молитву The Prayer
74-летний Алибасов примерил женскую юбку
74-летний Алибасов примерил женскую юбку
  Проживающие в Шри-Ланке украинцы ко Дню Независимости записали с местными жителями клип на знаменитую песню Ивасюка. Видео
  Проживающие в Шри-Ланке украинцы ко Дню Независимости записали с местными жителями клип на знаменитую песню Ивасюка. Видео
Верещук рассказала, в какой университет поступил ее 17-летний сын
Верещук рассказала, в какой университет поступил ее 17-летний сын
24 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
24 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS