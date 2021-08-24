Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости

Лукашенко уверен, что Украина и Беларусь сохранят "традиционное взаимоуважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества" Фото: EPA

Он отметил, что "несокрушимая свобода украинцев позволила им достойно пройти долгий и мучительный путь обретения собственной государственности".

"И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют глобальное недоверие, конкуренция и противостояние, я хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, благоразумие и предусмотрительность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимоуважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества", – заявил он.

Лукашенко также пожелал народу Украины "мира, успехов и процветания".