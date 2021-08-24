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"В свои 30 Украина полна бодрости, решимости, энергии и молодости". Посол ЕС поздравил украинцев с Днем Независимости на украинском языке

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Посол Евросоюза поздравил Украину
Посол Евросоюза поздравил Украину
Фото: EPA

Глава представительства Евросоюза в Украине Мати Маасикас поздравил украинцев с 30-летием независимости на украинском языке. Его видеообращение в Facebook представительство опубликовало 24 августа.

"Дорогие украинцы! Сегодня ваша страна отмечает 30-ю годовщину независимости. В свои 30 она полна бодрости, решимости, энергии и молодости. Я родом из Эстонии, и я хорошо понимаю настоящее значение независимости, освобождения из сетей империи. Это означает, что народ оставляет негативный опыт позади, восстанавливает свою идентичность и устанавливает право решать свою судьбу. По словам Тараса Шевченко, "в своїй хате – своя правда, і сила, і воля". Украинский народ лучше знает, что для него лучше", – сказал посол.

Он отметил, что европейский выбор и европейские устремления Украины "полностью признаются Евросоюзом".

По словам дипломата, незаконная аннексия Крыма Россией и российская агрессия продолжают быть для Украины "чрезвычайным вызовом" в течение последних семи лет.

Маасикас отметил, что за время независимости Украина достигла значительных успехов в развитии. А в 2014 году партнерство Украины и ЕС переросло в Соглашение об ассоциации.

"Украина стала одним из приоритетных торговых партнеров ЕС и самым крупным реципиентом финансовой помощи Евросоюза. Для Украины и украинского общества Соглашение об ассоциации символизирует политическую волю к дальнейшим преобразованиям. Их основы – взаимная приверженность демократии, верховенству права, правам человека и основополагающим свободам. Это наши общие ценности", – сказал он.

Посол добавил, что Евросоюз "единогласен в солидарности с Украиной" и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

"А непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменным. Как Европы нет без Украины, так нет безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. Евросоюз есть и останется самым большим и самым надежным партнером Украины. С праздником вас!" – заявил он.

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/videos/889614665318552/


Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий. В частности, состоялся военный парад в Киеве, а также морской парад в Одессе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, День Независимости, Евросоюз, Матти Маасикас
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