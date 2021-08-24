Верещук рассказала, в какой университет поступил ее 17-летний сын

"Сын мой Олег – уже студент "Киевской политехники" (Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Сикорского". – "ГОРДОН"). Это же прекрасно", – сообщила Верещук.

Контекст:

Олег – единственный сын Верещук. Она родила его в 2004 году в первом браке. В мае 2021 года он окончил школу.

Сейчас Верещук замужем за возглавлявшим львовское спецподразделение "Альфа" Михаилом Кухаренко. От предыдущих отношений у него есть трое взрослых сыновей. Об этом политик рассказывала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.