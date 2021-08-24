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24 августа, 2021
 
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Верещук рассказала, в какой университет поступил ее 17-летний сын

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Олег единственный сын Верещук
Олег – единственный сын Верещук
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире "Українського радіо" рассказала, где будет учиться ее 17-летний сын Олег. Запись эфира опубликована на странице нардепа в Facebook 24 августа.

"Сын мой Олег – уже студент "Киевской политехники" (Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Сикорского". – "ГОРДОН"). Это же прекрасно", – сообщила Верещук.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/videos/228819895699219/

Контекст:

Олег – единственный сын Верещук. Она родила его в 2004 году в первом браке. В мае 2021 года он окончил школу.

Сейчас Верещук замужем за возглавлявшим львовское спецподразделение "Альфа" Михаилом Кухаренко. От предыдущих отношений у него есть трое взрослых сыновей. Об этом политик рассказывала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Теги: образование, народные депутаты, День Независимости, Ирина Верещук, дети, семья
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