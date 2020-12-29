Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук показала, как в тире тренируется стрелять из пистолета.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук 29 декабря разместила на своей странице в Facebook ролик, на котором запечатлена в ботинках, брюках и футболке защитной расцветки во время стрельбы в тире.

Верещук стреляет по мишеням из пистолета, надев на голову звуконепроницаемые наушники.

"Немного стрелковой подготовки", – подписала она ролик.

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской. В 2019 году стала народным депутатом Украины.

3 сентября Верещук была замечена на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве в образе Мэри Поппинс – сказочного персонажа из повести писательницы Памелы Трэверс. Она парила в воздухе на страховочном тросе в желтом плаще с зеленым зонтиком в руках, снимаясь в предвыборном ролике.