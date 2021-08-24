"Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости

"В такие даты, как сегодня, на 30-летие Дня Независимости Украины, я хочу обратить внимание на важность участия и присутствия на официальном уровне олимпийских чемпионов и именитых спортсменов Украины. Тех, кто на международной арене прославлял страну, кто трудом добивался повышения имиджа Украины. Каждый год, независимо от того, где нахожусь, я приезжаю в Киев отметить праздник нашей страны. Для меня это важно! Каждый раз меня приглашали на празднование и я была рада разделить этот день вместе с людьми, которые прославили страну на международной арене. Последние два года этого не происходит. Может, мои медали потускнели?" – отметила спортсменка.

По словам Клочковой, так поступили не только с ней, но и со многими украинскими титулованными спортсменами.

"Ладно меня, самую титулованную спортсменку Украины и четырехкратную олимпийскую чемпионку, не пригласили ни на проводы национальной сборной на олимпиаду в Токио, ни на парад к 30-летию Независимости Украины, но, поступая так с многими именитыми спортсменами Украины, страна теряет чемпионов", – подчеркнула Клочкова.

Олимпийская чемпионка отметила, что титулованные спортсмены, не имея возможности быть реализованными в Украине, уезжают за рубеж.

"Чтобы Украина не теряла чемпионов, мы должны научиться понимать, что чиновники в нашей стране временны, а олимпийские чемпионы и выдающиеся спортсмены – навсегда", – резюмировала она.