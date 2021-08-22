"Я больше ничего никому не доказываю". Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства

Спортсменка отметила, что очень взволновала этим.

"Я больше ничего никому не доказываю. Конституция Украины провозглашает, что в Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины получает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", – отметила она в посте.

Баюл не объяснила причины своего решения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Baiul (@oksanabaiul)

Ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко 22 августа в Facebook прокомментировала выход из гражданства Баюл.

"Причины этого решения, конечно, мне неизвестны. Но то, почему это произошло накануне юбилея страны, куда ее никоим образом не позвали и никак не отметили, мне очевидны", – написала Падалко.

19 августа Баюл опубликовала в Instagram пост, где написала, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование 30-летия независимости страны.

"Я уже давно не летаю в облаках, и все равно спасибо", – отметила спортсменка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Baiul (@oksanabaiul)