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В мероприятиях по случаю Дня Независимости в Киеве участвовали около 100 тыс. человек – полиция

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В Киеве прошли военный парад, Марш защитников Украины и другие мероприятия
В Киеве прошли военный парад, Марш защитников Украины и другие мероприятия
Фото: EPA

24 августа в стране прошло почти 400 массовых мероприятий по случаю 30-летия независимости Украины, при этом только в Киеве участие в мероприятиях принимали около 100 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В полиции отметили, что в столице прошли самые масштабные мероприятия по случаю Дня Независимости. В частности, состоялись марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тыс. человек.

Безопасность обеспечивали около 10 тыс. правоохранителей – среди них сотрудники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии. Также для охраны порядка привлекли подразделения полиции диалога, кинологов, взрывотехников.

Полиция отметила, что в Киеве в течение дня было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, но правоохранители оперативно на них отреагировали. Так, в центре Киева облили зеленкой нардепа от "Европейской солидарности", пятого президента Украины Петра Порошенко, а флагшток у здания КГГА облили краской. Оба подозреваемых в этих нарушениях задержаны. Кроме того, 25-летний мужчина на Крещатике поджег себя – огонь потушили, пострадавшего передали врачам, его жизнь вне опасности.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-летие независимости. 

На Майдане Незалежности состоялся парад – пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику после вручения наград и речи, которую произнес президент Украины Владимир Зеленский. Парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет "Мрія"Проехала военная техника. В параде, кроме украинских военных, приняли участие представители армий стран-партнеров.

Теги: Киев, КГГА, полиция, День Независимости, парад, правоохранители, безопасность, Национальная полиция
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