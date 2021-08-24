В мероприятиях по случаю Дня Независимости в Киеве участвовали около 100 тыс. человек – полиция

В полиции отметили, что в столице прошли самые масштабные мероприятия по случаю Дня Независимости. В частности, состоялись марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тыс. человек.

Безопасность обеспечивали около 10 тыс. правоохранителей – среди них сотрудники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии. Также для охраны порядка привлекли подразделения полиции диалога, кинологов, взрывотехников.

Полиция отметила, что в Киеве в течение дня было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, но правоохранители оперативно на них отреагировали. Так, в центре Киева облили зеленкой нардепа от "Европейской солидарности", пятого президента Украины Петра Порошенко, а флагшток у здания КГГА облили краской. Оба подозреваемых в этих нарушениях задержаны. Кроме того, 25-летний мужчина на Крещатике поджег себя – огонь потушили, пострадавшего передали врачам, его жизнь вне опасности.