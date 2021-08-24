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Разумков заявил, что из Рады никогда не выйдет документ, нарушающий территориальную целостность Украины

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Парламент никогда не проголосует за документ, который будет сдавать национальные интересы Украины, сказал Разумков
Парламент никогда не проголосует за документ, который будет сдавать национальные интересы Украины, сказал Разумков
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада никогда не проголосует за документ, сдающий национальные интересы Украины, убежден ее глава Дмитрий Разумков. Об этом спикер парламента заявил 24 августа на торжественном заседании парламента по случаю 30-летия принятия Акта провозглашения независимости Украины. Мероприятие транслировалось в YouTube телеканала "Рада".

"Мы никогда не признаем оккупацию Крыма и так называемые псевдогосударственные образования на востоке нашего государства. Мы будем отстаивать свою территориальную целостность, даже если нам придется это делать один на один. Я убежден, что из этих стен, где родился Акт провозглашения независимости Украины, никогда не выйдет документ, который будет нарушать территориальную целостность или сдавать национальные интересы", – сказал Разумков.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Верховная Рада, Россия, Крым, Украина, Донбасс, оккупация, агрессия, аннексия, День Независимости, независимость, парламент, Дмитрий Разумков, спикер
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