Кучма заявил, что война за независимость Украины оказалась "отложенной" почти на четверть века

Кучма: Война продолжается и неизвестно, сколько продлится еще. Но некоторые необратимые ее результаты уже есть Фото: ЕРА

"Пришла война. Настоящая война за независимость. Не такая, которую вел Израиль при рождении государства, а "отложенная" почти на четверть века. В истории так бывает, но от этого не меняется сама суть войны за независимость. Да – в самом начале, под болевым шоком от бойни на Майдане отдали России Крым – отдали фактически без единого выстрела. Но потом – дрались. На восточном фронте наши ребята воевали и воюют не только за Мариуполь и Краматорск, но и за Киев и Одессу, за галицкие замки и надднепровские села. И линия фронта проходит не только на Донбассе – могу подтвердить это, отдав несколько лет дипломатической войне за Украину на полях трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию", – подчеркнул Кучма.

Он отметил, что украинское общество осознало себя единым народом только после начала войны на Донбассе.

"Война продолжается и неизвестно, сколько продлится еще. Но некоторые необратимые ее результаты уже есть. На одной чаше – тысячи и тысячи жертв. Но на другой – единый народ, который именно во время войны осознал себя таковым", – резюмировал Кучма.