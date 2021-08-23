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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ провела масштабные учения у линии разграничения на Донбассе

 
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Учения будут продолжаться до начала сентября
Учения будут продолжаться до начала сентября
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Служба безопасности Украины завершила силовую фазу учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам в Донецкой и Луганской областях. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба СБУ.

Учения проходили в пяти городах в районе проведения операции Объединенных сил – Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

"Только за первую неделю мероприятий удалось не только отработать потенциальные контрдиверсионные операции с условными злоумышленниками, но и проверить более 5 тыс. человек и почти 2,5 тыс. автомобилей. Главной целью тренировок стало повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозах. Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета", – говорится в сообщении.

Во время занятий правоохранители отработали:

  • задержание условных преступников, которые пытались въехать в город через блокпост;
  • перехват преступников, бежавших из города;
  • меры по недопущению утечки оружия (средства поражения хотели вывезти под видом посылки);
  • задержание "диверсанта", который планировал взрыв в центре города;
  • ликвидацию взрывного устройства на месте обнаружения.

Помимо этого, в ходе учений был обнаружен арсенал с военными средствами поражения. Изъяты три ручных противотанковых гранатомета РПГ-22, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, ручной противотанковый гранатомет РПГ-18, мина МОН-50, три гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, семь взрывателей, почти 4000 патронов калибра 5,45, а также 20 патронов калибра 7,62.

По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроил один из участников незаконных вооруженных формирований. Он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

Учения будут продолжаться до начала сентября.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Масштабные учения СБУ в Донецкой и Луганской областях начались 13 августа.

Теги: СБУ, Украина, Славянск, военные, Госпогранслужба, Мариуполь, Краматорск, Северодонецк, правоохранители, учения, безопасность, война на Донбассе, Нацполиция, Служба безопасности Украины
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