В Черном море проходят противоминные учения водолазов "Дайв 2021" с участием шести стран

Военные отрабатывают парные водолазные спуски на глубину более 30 метров с выходом по согласованному режиму декомпрессии Фото: mil.gov.ua

В учениях задействованы украинское поисково-спасательное судно "Александр Охрименко" и румынский корабль с гидрографическим комплексом "Александру Катанэану".

Фото: mil.gov.ua

На румынском судне участников учений ознакомили с работой современного океанографического, метеорологического, топографического и гидрографического оборудования.

Фото: mil.gov.ua

Военные отрабатывают парные водолазные спуски на глубину более 30 метров с выходом по предварительно согласованному режиму декомпрессии. Дополнительно отрабатываются элементы оказания медпомощи с использованием барокамеры, в случае выявления кессонной болезни.

Фото: mil.gov.ua

Отмечается, что в дальнейшем задачи на учениях будут усложняться. Участников ждут отработки операций по подводному разминированию, подводным подрывным и техническим работам, противоминные действия.