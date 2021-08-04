На админгранице с Крымом прошли учения десантников и резервистов – ВСУ

"Постоянные учения и тренировки являются обычным делом для воинов-десантников, входящих в состав подчиненной командованию группировке войск, которые несут боевую службу в южном направлении", – сказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
По его словам, военные отработали действия на наблюдательных постах и их усиление подразделениями резерва. Участники учений уничтожили условного противника. Десантники во время тренровок преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности.
Наев заявил, что опыт участия в антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что от подготовленности каждого военнослужащего зависит боеготовность подразделения.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.