На админгранице с Крымом прошли учения десантников и резервистов – ВСУ

"Постоянные учения и тренировки являются обычным делом для воинов-десантников, входящих в состав подчиненной командованию группировке войск, которые несут боевую службу в южном направлении", – сказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

По его словам, военные отработали действия на наблюдательных постах и их усиление подразделениями резерва. Участники учений уничтожили условного противника. Десантники во время тренровок преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности.

Наев заявил, что опыт участия в антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что от подготовленности каждого военнослужащего зависит боеготовность подразделения.