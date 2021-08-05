Учения "Запад 2021". Российские и белорусские военные будут противодействовать агрессии против Союзного государства

"Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад 2021" носит плановый характер и является завершающим этапом в системе совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в этом году [...] "Запад 2021" носит сугубо оборонительный характер, и его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности", – сообщили белорусские военные.
Во время учений хотят отработать сценарий обострения международных противоречий, который приведет к дестабилизации ситуации в регионе и развязыванию агрессии против Союзного государства, предупредили в минобороны.
"В его основу положен сценарий возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом территории противоборствующих сторон и государственные границы определены условно", – отметили в министерстве.
Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений "Запад 2021" еще в начале года. С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям.
Учения проведут с 10-го по 16 сентября на белорусских полигонах "Обуз-Лесновский", "Домановский", "Ружанский" и "Брестский" и девяти полигонах России ("Кирилловский", "Струги Красные", "Мулино", "Погоново", "Хмелевка", "Правдинский", "Добровольский", "Дорогобуж", "Вольский"), сообщили в Минобороны Беларуси.
К учениям привлекут около 12,8 тыс. человек, в их числе около 2,5 тыс. российских и до 50 казахстанских военнослужащих. Кроме этого, военные задействуют до 350 единиц бронетанковой техники, около 140 танков, 110 единиц артиллерии и РСЗО, более 30 самолетов и вертолетов.