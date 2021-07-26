Украинские военные участвуют в международных учениях Agile Spirit в Грузии

Учения Agile Spirit в Грузии проводят в 10-й раз. В этом году в них принимают участие более 2500 военных из 15 стран – членов НАТО и стран-партнеров, среди них: Грузия, США, Великобритания, Украина, Польша, Румыния, Турция, Латвия, Эстония, Германия, Азербайджан, Испания, Канада, Италия и Литва.

В ВМС Украины подчеркнули, что Agile Spirit 2021 являются самыми масштабными за всю историю их проведения.

"Главная цель Agile Spirit 2021 заключается в усовершенствовании взаимодействия между силами стран – членов НАТО и стран-партнеров, укреплении оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде, улучшении сотрудничества в сфере международной безопасности", – отметили в сообщении.

Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Agile Spirit пройдут в пяти локациях – на территории второй пехотной бригады в Сенаки, полигоне Сорта/Эки, стрелковом полигоне Орфоло, полигоне Вазиани и военном аэродроме Вазиани.

"От Украины в учениях принимают участие военнослужащие сводной роты отдельного батальона морской пехоты, а также офицеры управления отдельной бригады морской пехоты и командования морской пехоты по разным направлениям", – уточнили в релизе.