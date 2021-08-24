23 августа оккупанты убили одного украинского военнослужащего на Донбассе – штаб ООС

Оккупанты обстреливали украинские позиции в Донецкой области – в районе Водяного и Марьинки, вблизи Широкино провели минирование территории с помощью квадрокоптера; еще один беспилотник пересек линию разграничения в Луганской области, сообщили в штабе.

"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", – добавили в штабе.

С начала суток 24 августа обстрелов со стороны боевиков не фиксируют.

22 августа боевики пять раз обстреляли украинские позиции, погиб офицер 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода Юрий Михайлов.