Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе. Он был офицером ОМБР имени Рыцарей зимнего похода

"Невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев. По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее. Командование и личный состав 28-й ОМБР выражают глубокое чувство скорби семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.
В ОМБР уточнили, что офицер погиб от пулевого ранения при несении службы на взводном опорном пункте. В штабе операции Объединенных сил сообщали, что украинские военные вчера открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов. Всего боевики 22 августа нарушили пять раз нарушили договоренности о перемирии.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.