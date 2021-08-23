Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе. Он был офицером ОМБР имени Рыцарей зимнего похода

"Невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев. По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее. Командование и личный состав 28-й ОМБР выражают глубокое чувство скорби семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

В ОМБР уточнили, что офицер погиб от пулевого ранения при несении службы на взводном опорном пункте. В штабе операции Объединенных сил сообщали, что украинские военные вчера открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов. Всего боевики 22 августа нарушили пять раз нарушили договоренности о перемирии.