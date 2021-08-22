Зеленский заявил, что готовится помилование осужденных ветеранов войны на Донбассе

"В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые стали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета, теперь сами нуждаются в защите в правовом поле", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что для помощи ветеранам был создан консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины, и пообещал "справедливость, законность, беспристрастность" в отношении каждого ветерана Украины.

"Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. И этот вопрос будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все заключения", – подчеркнул президент.