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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что готовится помилование осужденных ветеранов войны на Донбассе

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"Мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов", сообщил президент
"Мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов", – сообщил президент
Фото: president.gov.ua

В Украине прорабатывается вопрос помилования осужденных ветеранов войны на Донбассе, он будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал 22 августа во время выступления на форуме "Украина 30. Защитники", сообщает "Укринформ".

"В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые стали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета, теперь сами нуждаются в защите в правовом поле", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что для помощи ветеранам был создан консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины, и пообещал "справедливость, законность, беспристрастность" в отношении каждого ветерана Украины.

"Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. И этот вопрос будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все заключения", – подчеркнул президент.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Офис президента в марте 2021 года предложил создать в Украине механизм для анализа решений судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей. В ОПУ не исключили, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подвергшись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях военного конфликта на Донбассе.

12 марта Зеленский создал при ОП консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.

Как сообщили 21 августа в ОП, комиссия при президенте Украины по вопросам помилования предлагает Зеленскому помиловать 36 военнослужащих к 30-й годовщине независимости. Остальные кандидатуры будут предложены после тщательного изучения и дополнительной проверки.

Теги: Донбасс, ветераны, Владимир Зеленский, АТО, участник АТО, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, помилование, ветеран, ООС
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