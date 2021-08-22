Зеленский заявил, что готовится помилование осужденных ветеранов войны на Донбассе

"В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые стали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета, теперь сами нуждаются в защите в правовом поле", – сказал Зеленский.
Он напомнил, что для помощи ветеранам был создан консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины, и пообещал "справедливость, законность, беспристрастность" в отношении каждого ветерана Украины.
"Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. И этот вопрос будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все заключения", – подчеркнул президент.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Офис президента в марте 2021 года предложил создать в Украине механизм для анализа решений судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей. В ОПУ не исключили, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подвергшись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях военного конфликта на Донбассе.
12 марта Зеленский создал при ОП консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.
Как сообщили 21 августа в ОП, комиссия при президенте Украины по вопросам помилования предлагает Зеленскому помиловать 36 военнослужащих к 30-й годовщине независимости. Остальные кандидатуры будут предложены после тщательного изучения и дополнительной проверки.