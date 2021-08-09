В Минветеранов Украины назвали сроки запуска реестра ветеранов

"Мы его в тестовом режиме планируем запустить ко Дню Независимости, а к Новому году в планах уже есть полный запуск. Реестр неотрывен от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете", – рассказала она.
Министр уточнила, что реестр ветеранов – это инструмент, чтобы получать обобщенную информацию о том, где проживают ветераны, какие у них потребности в услугах и тому подобное.
Кабинет Министров Украины 14 августа 2019 года принял постановление о Едином госреестре ветеранов войны. Тогдашний министр по делам ветеранов Ирина Фриз отмечала, что реестр ветеранов будет финансироваться за счет донорских средств.
Согласно закону №2684-VIII, Единый государственный реестр ветеранов войны – это "единственная государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участниках Революции достоинства, членах семей таких лиц и других лицах".