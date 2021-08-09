В Минветеранов Украины назвали сроки запуска реестра ветеранов

"Мы его в тестовом режиме планируем запустить ко Дню Независимости, а к Новому году в планах уже есть полный запуск. Реестр неотрывен от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете", – рассказала она.

Министр уточнила, что реестр ветеранов – это инструмент, чтобы получать обобщенную информацию о том, где проживают ветераны, какие у них потребности в услугах и тому подобное.