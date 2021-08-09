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В Минветеранов Украины назвали сроки запуска реестра ветеранов

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Лапутина отметила, что в тестовом режиме реестр планируется запустить ко Дню Независимости
Лапутина отметила, что в тестовом режиме реестр планируется запустить ко Дню Независимости
Фото: Мінветеранів / Facebook

Электронный реестр ветеранов заработает в Украине в 2021 году. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

"Мы его в тестовом режиме планируем запустить ко Дню Независимости, а к Новому году в планах уже есть полный запуск. Реестр неотрывен от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете", – рассказала она.

Министр уточнила, что реестр ветеранов – это инструмент, чтобы получать обобщенную информацию о том, где проживают ветераны, какие у них потребности в услугах и тому подобное. 

Контекст:

Кабинет Министров Украины 14 августа 2019 года принял постановление о Едином госреестре ветеранов войны. Тогдашний министр по делам ветеранов Ирина Фриз отмечала, что реестр ветеранов будет финансироваться за счет донорских средств.

Согласно закону №2684-VIII,  Единый государственный реестр ветеранов войны – это "единственная государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участниках Революции достоинства, членах семей таких лиц и других лицах".

Теги: ветераны, АТО, война в Украине, война на Донбассе, Министерство по делам ветеранов, ООС, Юлия Лапутина
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