Коляда заявила, что реестр ветеранов в Украине создадут в течение 2020 года

Для создания Единого реестра ветеранов в Украине уже есть средства и техническое задание, рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Коляда: Мы не будем в этом плане выдумывать новый велосипед, мы возьмем те базы и реестры, которые уже есть у наших коллег Фото: Мінветеранів / Facebook

Единый реестр ветеранов в Украине начнет функционировать в течение 2020 года. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 23 января, рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Она подтвердила, что до конца года должна также начать работу электронная платформа "Е-ветеран".

"На сегодняшний день готово техническое задание, есть финансы, предоставленные нам международными партнерами, и мы как раз вступаем в практическую стадию выполнения своей задачи. Мы не будем в этом плане выдумывать новый велосипед, мы возьмем те базы и реестры, которые уже есть у наших коллег, например, достаточно хорошая база людей с инвалидностью у Минсоцполитики. Мы возьмем ее, апгрейднем по своей специфике и пойдем более быстрым путем. Поэтому я надеюсь, что до 2021 года или в начале 2021-го ветераны уже смогут пользоваться онлайн-услугами", – сказала министр.

Кабинет Министров Украины 14 августа 2019 года принял постановление о Едином госреестре ветеранов войны. Тогдашний министр ветеранов Ирина Фриз отмечала, что реестр ветеранов будет финансироваться за счет донорских средств.