В "Дії" появятся удостоверения участников боевых действий

"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія". Кроме того, в приложении будут не только удостоверения участника боевых действий, а всех категорий, которыми мы занимаемся", – сказал Левчук.

Он добавил, что Минветеранов также разрабатывает концепцию льготного электронного билета, который будет реализован с помощью сервиса "Дія".

Кроме того, он отметил, что министерство работает над запуском онлайн платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая даст защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.

"Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам. Здесь будут собраны все инструменты государственной поддержки, в том числе и в регионах, а также от международных организаций", – подчеркнул замминистра.