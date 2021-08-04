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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Минветеранов отреагировали на инцидент с бывшим участником АТО, угрожавшим взорвать Кабмин Украины

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Ветерана АТО, который пришел с гранатой в Кабмин, задержали
Ветерана АТО, который пришел с гранатой в Кабмин, задержали
Фото: mvs.gov.ua

Министерство по делам ветеранов Украины просит общество не делать поспешных выводов относительно ситуации с бывшим военнослужащим, который угрожал взорвать боевую гранату в здании Кабинета Министров.

Об этом говорится в заявлении Минветеранов, опубликованном в Facebook. 

В министерстве обратили внимание, что ситуацию освещали в том числе российские СМИ. Те "в своей привычной манере в очередной раз пытались сформировать негативный образ защитников Украины", подчеркнули в Минветеранов. 

Представители ведомства, а также члены Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, приехали в управление полиции, где находится задержанный. 

https://www.facebook.com/mva.gov.ua/posts/4214925948586783

Контекст:

3 августа мужчина с гранатой зашел в здание Кабмина, угрожая ее подорвать. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что угрожал взорвать Кабмин участник АТО, "который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму". СМИ писали, что это боец батальона "Айдар" Владимир Прохнич. 

Полиция ввела в действие спецоперацию. Переговоры со злоумышленником проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк, по их результатам Прохнич добровольно согласился сдаться.  

Полиция открыла уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч .1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Мужчине назначили психиатрическую экспертизу

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СМИ, Украина, захват, ветераны, АТО, граната, военнослужащий, Министерство по делам ветеранов, Кабмин, Владимир Прохнич
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