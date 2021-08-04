В Минветеранов отреагировали на инцидент с бывшим участником АТО, угрожавшим взорвать Кабмин Украины

Об этом говорится в заявлении Минветеранов, опубликованном в Facebook.
В министерстве обратили внимание, что ситуацию освещали в том числе российские СМИ. Те "в своей привычной манере в очередной раз пытались сформировать негативный образ защитников Украины", подчеркнули в Минветеранов.
Представители ведомства, а также члены Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, приехали в управление полиции, где находится задержанный.
3 августа мужчина с гранатой зашел в здание Кабмина, угрожая ее подорвать. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что угрожал взорвать Кабмин участник АТО, "который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму". СМИ писали, что это боец батальона "Айдар" Владимир Прохнич.
Полиция ввела в действие спецоперацию. Переговоры со злоумышленником проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк, по их результатам Прохнич добровольно согласился сдаться.
Полиция открыла уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч .1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Мужчине назначили психиатрическую экспертизу.