В Минветеранов отреагировали на инцидент с бывшим участником АТО, угрожавшим взорвать Кабмин Украины

Ветерана АТО, который пришел с гранатой в Кабмин, задержали Фото: mvs.gov.ua

Об этом говорится в заявлении Минветеранов, опубликованном в Facebook.

В министерстве обратили внимание, что ситуацию освещали в том числе российские СМИ. Те "в своей привычной манере в очередной раз пытались сформировать негативный образ защитников Украины", подчеркнули в Минветеранов.

Представители ведомства, а также члены Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, приехали в управление полиции, где находится задержанный.