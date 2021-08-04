Неизвестный мужчина угрожает подорвать гранату в здании Кабмина Украины

На видео мужчина держит в руке что-то похожее на гранату и кричит, что он "сейчас отпустит ее".

"Я живым не уйду, сяду на 10 лет... Это захват здания. Граната боевая, убирайте людей. Пистолет не дергай, я отпущу чеку, я сапер в прошлом", – говорит он.

В комментарии PavlovskyNews депутат Ирпенского совета Антон Головенко заявил, что знает этого человека. Он ветеран и инвалид войны.

В полиции журналистам "24 канала" рассказали, что на месте происшествия уже работают все экстренные службы. Telegram-канал Новини.Live сообщает, что спецподразделение силовиков уже готовится штурмовать здание.

Кроме того, Telegram-канал пишет, что мужчина взял двух человек в заложники.

Новини.Live также назвали имя мужчины. По предварительным данным, это Владимир Прохнич, он ранее воевал в АТО в составе батальона "Айдар".

В Полиции Киева сообщили, что ввели в действие спецоперацию. Сейчас с мужчиной ведут переговоры.