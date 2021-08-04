Против "подрывника" в Кабмине открыто уголовное производство. Ему назначили психиатрическую экспертизу

Отмечается, что производство зарегистрировано по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч .1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Досудебное расследование проведет Печерское управление полиции ГУ Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры.
Как сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, мужчина пройдет психиатрическую экспертизу.
"Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза. В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства", – написал глава МВД Украины.
3 августа мужчина с гранатой зашел в здание Кабмина, угрожая ее подорвать. СМИ писали, что он – ветеран АТО, боец батальона "Айдар" Владимир Прохнич.
Полиция ввела в действие спецоперацию. Переговоры со злоумышленником проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк, по их результатам Прохнич добровольно согласился сдаться.