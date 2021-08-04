"Достала жизнь". В полиции рассказали подробности о ветеране АТО, угрожавшем взорвать гранату в Кабмине

"Это был участник АТО, который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму. Совершил это преступление из-за того, что такие сложились у него жизненные события", – сказал Клименко.

Переговоры с мужчиной проводил его друг Василий Олексюк. Они длились 10 минут, по их результатам Олексюку удалось уговорить мужчину сдаться.

"Это человек, который имеет очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. Учитывая его ранения и сегодняшний бытовой уровень жизни, возможно, где-то у человека что-то сыграло, что он нарушил закон", – рассказал Олексюк.

По его словам, ветеран АТО работает на станции технического обслуживания, службу окончил несколько лет назад. Сейчас у него наблюдаются проблемы с жильем.

Клименко добавил, что полиция планирует открыть уголовное производство по четырем статьям. Самая тяжелая из них – ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), ее максимальная санкция – 15 лет тюрьмы. По предварительным данным, злоумышленник взял в заложники двух сотрудников Управления госохраны и сотрудника Кабмина.

Также Клименко подтвердил, что граната в руках мужчины была боевая. Никаких требований он не выдвигал, говорил только, что "его достала жизнь".