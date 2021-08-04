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КИЕВ

Мужчину, угрожавшего подорвать Кабмин Украины, задержали

Мужчин зашел в Кабмин с предметом, похожим на гранату
Мужчин зашел в Кабмин с предметом, похожим на гранату
Фото: depositphotos.com

В Киеве задержали мужчину, который угрожал подорвать в здании Кабинета Министров Украины боевую гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Новини.Live.

"Мужчина добровольно согласился сдаться и извинился перед полицией", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина – ветеран АТО, боец батальона "Айдар" Владимир Прохнич. Причины, по которым он решил устроить взрыв, неизвестны.

Теги: Киев, Кабинет Министров, взрыв, граната, мужчины
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