На Донбассе погиб украинский боец – штаб ООС

За год действия перемирия погибло уже более 45 украинских военнослужащих Фото: depositphotos.com

По данным штаба, с начала суток оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня.

"Возле Луганского оккупанты обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", – говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела один украинский военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь", – отметили в штабе ООС.