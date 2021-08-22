Оккупанты 21 августа трижды нарушали режим тишины на Донбассе – штаб ООС

"В направлении Водяного, что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра. Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганского противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

С начала суток 22 августа боевики не нарушали режим тишины на Донбассе.

"Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", – отметили в штабе.