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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 21 августа трижды нарушали режим тишины на Донбассе – штаб ООС

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Среди украинских военных 21 августа потерь не было
Среди украинских военных 21 августа потерь не было
Фото: EPA

Российско-оккупационные войска 21 августа нарушали режим прекращения огня на Донбассе три раза. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил 22 августа в Facebook.

"В направлении Водяного, что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра. Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганского противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

С начала суток 22 августа боевики не нарушали режим тишины на Донбассе.

"Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", – отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/370153291222527/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, операция Объединенных сил
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