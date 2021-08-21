20 августа на Донбассе не зафиксировано нарушений перемирия – штаб ООС

"В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4315 транспортное средство, 4500 человек, из которых 4409 по информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников доставлялось три человека. Выявлено 36 административных правонарушений", – сообщили в штабе.

Полицейскимибыло раскрыто 26 преступлений.

За прошлые сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1589 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 1350 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированную территорию Украины последовало 359 и 250 человек соответственно.