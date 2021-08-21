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ВОЙНА В УКРАИНЕ

20 августа на Донбассе не зафиксировано нарушений перемирия – штаб ООС

Вооруженная агрессия на востоке Украины началась в 2014 году
Вооруженная агрессия на востоке Украины началась в 2014 году 
Фото: EPA

20 августа и по состоянию на 7.00 утра 21 августа в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований России не зафиксировано. Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил в Facebook.

"В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4315 транспортное средство, 4500 человек, из которых 4409 по информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников доставлялось три человека. Выявлено 36 административных правонарушений", – сообщили в штабе.

Полицейскимибыло раскрыто 26 преступлений.

За прошлые сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1589 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 1350 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированную территорию Украины последовало 359 и 250 человек соответственно.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1651595805045698/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, перемирие, Станица Луганская, Новотроицкое, военнослужащий, КПВВ, ООС
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