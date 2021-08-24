Рада приняла в первом чтении законопроект о большом гербе Украины

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Перед голосованием фракция "Европейская солидарность" заявила, что не будет поддерживать законопроект и "присоединится к ветеранам" на Марше защитников Украины. Часть представителей фракции покинула зал, назвав голосование за законопроект "позорным".
Представлял законопроект первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что после утверждения большого герба трезубец не начнут использовать реже. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что профильный комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.
Эскиз, предложенный для голосования, критиковали также представители "Голоса". В частности, они говорили, что норма Конституции, которая говорит о большом гербе как о национальном символе страны, была результатом компромисса с Коммунистической партией.
Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский напомнил, что норма Конституции императивная и парламентарии должны ее выполнить.
После обсуждения за законопроект проголосовали 257 народных депутатов.
Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года.
В Конституции указано, что главным элементом большого государственного герба является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины), но сам герб пока не утвержден.
25 августа 2020 года Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.
30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса. В нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн.
19 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба. Третью премию получил коллектив авторов: Иван Турецкий, Лукьян Турецкий, Игорь Глоба, Дмитрий Дубилет, Иван Сварник. Вторую премию решили не присуждать никому.
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что жюри выбрало лучший эскиз большого государственного герба из того, что было представлено авторами. По его словам, среди гербов "не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба".
29 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект "О большом государственном гербе Украины". В этом законопроекте эскиз большого герба отличается от эскиза – победителя конкурса. На гербе изображен щит с золотым трезубцем, который держат: слева – лев, справа – воин-казак с ружьем. Государственный герб Украины размещен на синем пятистороннем щите, над щитом расположено изображение короны Ярослава Мудрого. Речь идет об одном из вариантов разработки коллектива под руководством Александра Ивахненко середины 1990-х годов, отмечает "Радіо Свобода".
Рада внесла проект закона о большом государственном гербе в повестку сессии 13 июля. Принять за основу и в целом законопроект Зеленского №5712 о большом государственном гербе Украины рекомендовал Раде парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.