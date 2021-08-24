Рада приняла в первом чтении законопроект о большом гербе Украины

За законопроект о большом гербе в первом чтении проголосовали 257 народных депутатов Фото: rada.gov.ua

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Перед голосованием фракция "Европейская солидарность" заявила, что не будет поддерживать законопроект и "присоединится к ветеранам" на Марше защитников Украины. Часть представителей фракции покинула зал, назвав голосование за законопроект "позорным".

Представлял законопроект первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что после утверждения большого герба трезубец не начнут использовать реже. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что профильный комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Эскиз, предложенный для голосования, критиковали также представители "Голоса". В частности, они говорили, что норма Конституции, которая говорит о большом гербе как о национальном символе страны, была результатом компромисса с Коммунистической партией.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский напомнил, что норма Конституции императивная и парламентарии должны ее выполнить.

После обсуждения за законопроект проголосовали 257 народных депутатов.