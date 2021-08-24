ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада приняла в первом чтении законопроект о большом гербе Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За законопроект о большом гербе в первом чтении проголосовали 257 народных депутатов
За законопроект о большом гербе в первом чтении проголосовали 257 народных депутатов
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 24 августа приняла в первом чтении и за основу законопроект №5712 о большом государственном гербе Украины.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Перед голосованием фракция "Европейская солидарность" заявила, что не будет поддерживать законопроект и "присоединится к ветеранам" на Марше защитников Украины. Часть представителей фракции покинула зал, назвав голосование за законопроект "позорным".

Представлял законопроект первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что после утверждения большого герба трезубец не начнут использовать реже. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что профильный комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Эскиз, предложенный для голосования, критиковали также представители "Голоса". В частности, они говорили, что норма Конституции, которая говорит о большом гербе как о национальном символе страны, была результатом компромисса с Коммунистической партией.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский напомнил, что норма Конституции императивная и парламентарии должны ее выполнить.

После обсуждения за законопроект проголосовали 257 народных депутатов.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Контекст:

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года.

В Конституции указано, что главным элементом большого государственного герба является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины), но сам герб пока не утвержден.

25 августа 2020 года Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса. В нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн.

19 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба. Третью премию получил коллектив авторов: Иван Турецкий, Лукьян Турецкий, Игорь Глоба, Дмитрий Дубилет, Иван Сварник. Вторую премию решили не присуждать никому.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что жюри выбрало лучший эскиз большого государственного герба из того, что было представлено авторами. По его словам, среди гербов "не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба".

29 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект "О большом государственном гербе Украины". В этом законопроекте эскиз большого герба отличается от эскиза – победителя конкурса. На гербе изображен щит с золотым трезубцем, который держат: слева – лев, справа – воин-казак с ружьем. Государственный герб Украины размещен на синем пятистороннем щите, над щитом расположено изображение короны Ярослава Мудрого. Речь идет об одном из вариантов разработки коллектива под руководством Александра Ивахненко середины 1990-х годов, отмечает "Радіо Свобода".

Рада внесла проект закона о большом государственном гербе в повестку сессии 13 июля. Принять за основу и в целом законопроект Зеленского №5712 о большом государственном гербе Украины рекомендовал Раде парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, депутаты, законопроект, голосование, герб, Слуга народа, Руслан Стефанчук, Европейская солидарность, Александр Корниенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я счастлива, что маэстро выбрал именно меня". Бочелли на концерте ко Дню Независимости исполнит с Джамалой молитву The Prayer
"Я счастлива, что маэстро выбрал именно меня". Бочелли на концерте ко Дню Независимости исполнит с Джамалой молитву The Prayer
74-летний Алибасов примерил женскую юбку
74-летний Алибасов примерил женскую юбку
  Проживающие в Шри-Ланке украинцы ко Дню Независимости записали с местными жителями клип на знаменитую песню Ивасюка. Видео
  Проживающие в Шри-Ланке украинцы ко Дню Независимости записали с местными жителями клип на знаменитую песню Ивасюка. Видео
Верещук рассказала, в какой университет поступил ее 17-летний сын
Верещук рассказала, в какой университет поступил ее 17-летний сын
24 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
24 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
  "Моя земля". Джамала и Tayanna презентовали клип, снятый в Западной Украине во время сильных дождей. Видео
  "Моя земля". Джамала и Tayanna презентовали клип, снятый в Западной Украине во время сильных дождей. Видео
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Не в обиду папе, ты – копия мамы", " Предки – зачет". Капитан "Стояновки" Люленов показал своих родителей
"Не в обиду папе, ты – копия мамы", " Предки – зачет". Капитан "Стояновки" Люленов показал своих родителей
Как сейчас выглядит 74-летний Коэльо. Писатель выложил в сеть домашнее видео
Как сейчас выглядит 74-летний Коэльо. Писатель выложил в сеть домашнее видео
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
Поздравления с днем рождения женщине в прозе. Топ-10
Поздравления с днем рождения женщине в прозе. Топ-10
"Спасибо тебе, дорогая, это лучшее время в моей жизни". Хименес-Браво на День Независимости примерил вышиванку и шаровары
"Спасибо тебе, дорогая, это лучшее время в моей жизни". Хименес-Браво на День Независимости примерил вышиванку и шаровары
Зеленская на мероприятиях ко Дню Независимости была в наряде от украинского дизайнера. Фото
Зеленская на мероприятиях ко Дню Независимости была в наряде от украинского дизайнера. Фото
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS