Порошенко облили зеленкой. Видео

Этот ролик из закрытого Telegram-канала в YouTube разместило издание "Сегодня", такое же видео опубликовал в Telegram паблик "Киев Оперативный".

Политолог и ведущий канала "Прямий" Тарас Березовец подтвердил, что инцидент произошел сегодня.

"Петра Порошенко облили зеленкой в момент возложения цветов возле памятного знака Героям Небесной сотни. Нападавший задержан. Мы работали рядом на Майдане", – написал он в Facebook.

По данным Березовца, есть видео инцидента.

"Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национальной полиции сообщили, что личность нападавшего пока не установлена. Сам Порошенко тоже сейчас находится в отделении полиции.

Где именно это произошло, не сообщается. Но Порошенко сегодня посещал Марш защитников Украины, трансляция мероприятия ведется у него в Facebook.