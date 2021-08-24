Порошенко облили зеленкой. Видео

Этот ролик из закрытого Telegram-канала в YouTube разместило издание "Сегодня", такое же видео опубликовал в Telegram паблик "Киев Оперативный".
Политолог и ведущий канала "Прямий" Тарас Березовец подтвердил, что инцидент произошел сегодня.
"Петра Порошенко облили зеленкой в момент возложения цветов возле памятного знака Героям Небесной сотни. Нападавший задержан. Мы работали рядом на Майдане", – написал он в Facebook.
По данным Березовца, есть видео инцидента.
"Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национальной полиции сообщили, что личность нападавшего пока не установлена. Сам Порошенко тоже сейчас находится в отделении полиции.
Где именно это произошло, не сообщается. Но Порошенко сегодня посещал Марш защитников Украины, трансляция мероприятия ведется у него в Facebook.
Порошенко был президентом Украины в период с 2014-го по 2019 год, сейчас он – нардеп от партии "Европейская солидарность". Входит в топ-10 богатейших украинцев по версии журнала "Forbes Украина".