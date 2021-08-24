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Порошенко облили зеленкой. Видео

Порошенко (на фото) облили зеленкой в момент возложения цветов возле памятного знака Героям Небесной сотни, сообщил Тарас Березовец
Порошенко (на фото) облили зеленкой в момент возложения цветов возле памятного знака Героям Небесной сотни, сообщил Тарас Березовец
Фото: ЕРА

Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой 24 августа, сообщил Telegram-канал Ukr Inform и опубликовал видео, где видно следы зеленки на лице пятого президента.

Этот ролик из закрытого Telegram-канала в YouTube разместило издание "Сегодня", такое же видео опубликовал в Telegram паблик "Киев Оперативный".

Политолог и ведущий канала "Прямий" Тарас Березовец подтвердил, что инцидент произошел сегодня.

"Петра Порошенко облили зеленкой в момент возложения цветов возле памятного знака Героям Небесной сотни. Нападавший задержан. Мы работали рядом на Майдане", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/taras.berezovets/posts/4861773983852565

По данным Березовца, есть видео инцидента.

"Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национальной полиции сообщили, что личность нападавшего пока не установлена. Сам Порошенко тоже сейчас находится в отделении полиции.

Где именно это произошло, не сообщается. Но Порошенко сегодня посещал Марш защитников Украины, трансляция мероприятия ведется у него в Facebook.

Контекст:

Порошенко был президентом Украины в период с 2014-го по 2019 год, сейчас он – нардеп от партии "Европейская солидарность". Входит в топ-10 богатейших украинцев по версии журнала "Forbes Украина".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Петр Порошенко, Тарас Березовец, марш, задержание, зеленка
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