Зеленский говорил о единстве народа Украины.

"Сборная Украины – одна команда, потому что в ней 25 регионов, 25 незаменимых игроков", – отметил он и начал рассказывать, что каждый регион дал стране.

"Без вертолетов Запорожья, самолетов Антонова Украина не покорила бы небо, без кораблей нашего Николаева – не покорила бы море, без Днепровского Южмаша, без житомирянина [Сергея] Королева, буковинца [Леонида] Каденюка Украина никогда не покорила бы космос, а без харьковского Т-34 – не победила бы на полях Второй мировой войны. Без Олешковских пустынь на Херсонщине, Бугского каньона на Черкасчине, базальтовых столпов Ровенщины, без Карпатских гор и терриконов, Днепра, Десны, Южного Буга Украина не так очаровательна", – начал президент.

Потом он говорил о львовском кофе, одесском вине и домашней наливке из "любого уголка Украины".

"Ровенщина подарила нам первого президента Украины [Леонида Кравчука], Черниговщина – второго [Леонида Кучму], Сумщина – третьего [Виктора Ющенко]. Донетчина.... подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку", – сказал Зеленский, не упомянув беглого экс-президента Виктора Януковича, который родился в Енакиево Донецкой области.

Этим президент рассмешил Кучму, Ющенко и Порошенко, которые были на параде.

Потом президент говорил о Винницкой области, Житомирской и Полтавской областях, но не упомянул о Порошенко, родившемся в Болграде Одесской области.