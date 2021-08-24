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Зеленский на параде говорил о президентах Украины. Пошутил над Януковичем и не вспомнил Порошенко. Видео

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Шутка про Януковича рассмешила Кучму, Ющенко и Порошенко
Шутка про Януковича рассмешила Кучму, Ющенко и Порошенко
Скришот: in time Ukraine / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский на параде по случаю 30-летия независимости Украины говорил о своих предшественниках, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский говорил о единстве народа Украины. 

"Сборная Украины – одна команда, потому что в ней 25 регионов, 25 незаменимых игроков", – отметил он и начал рассказывать, что каждый регион дал стране. 

"Без вертолетов Запорожья, самолетов Антонова Украина не покорила бы небо, без кораблей нашего Николаева – не покорила бы море, без Днепровского Южмаша, без житомирянина [Сергея] Королева, буковинца [Леонида] Каденюка Украина никогда не покорила бы космос, а без харьковского Т-34 – не победила бы на полях Второй мировой войны. Без Олешковских пустынь на Херсонщине, Бугского каньона на Черкасчине, базальтовых столпов Ровенщины, без Карпатских гор и терриконов, Днепра, Десны, Южного Буга Украина не так очаровательна", – начал президент. 

Потом он говорил о львовском кофе, одесском вине и домашней наливке из "любого уголка Украины".

"Ровенщина подарила нам первого президента Украины [Леонида Кравчука], Черниговщина – второго [Леонида Кучму], Сумщина – третьего [Виктора Ющенко]. Донетчина.... подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку", – сказал Зеленский, не упомянув беглого экс-президента Виктора Януковича, который родился в Енакиево Донецкой области. 

Этим президент рассмешил Кучму, Ющенко и Порошенко, которые были на параде. 

Потом президент говорил о Винницкой области, Житомирской и Полтавской областях, но не упомянул о Порошенко, родившемся в Болграде Одесской области. 

https://www.facebook.com/gordonuacom/videos/303681474856543/

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад и праздничный концерт.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Запорожье, Чернигов, Леонид Кучма, Черкассы, Винница, День Независимости, Болград, Южмаш, Владимир Зеленский, Леонид Каденюк
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