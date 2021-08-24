Monatik в День Независимости получил звание заслуженного артиста Украины. Видео

Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ Фото: monatik_official / Instagram

Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале in time Ukraine. Фрагмент трансляции, на которой запечатлен момент вручения награды артисту, также опубликован на странице NRJ Ukraine в Instagram.

"Дмитрий, благодарю за твое творчество", – сказал во время награждения певца Зеленский.

"Господин президент", – обратился к Зеленскому артист, принимая награду, и пожал ему руку.

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