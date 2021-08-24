Monatik в День Независимости получил звание заслуженного артиста Украины. Видео

Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале in time Ukraine. Фрагмент трансляции, на которой запечатлен момент вручения награды артисту, также опубликован на странице NRJ Ukraine в Instagram.
"Дмитрий, благодарю за твое творчество", – сказал во время награждения певца Зеленский.
"Господин президент", – обратился к Зеленскому артист, принимая награду, и пожал ему руку.
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Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.
День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. Главные праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, можно посмотреть здесь.